El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 26 de septiembre, en La Rioja, más nubes y temperaturas máximas que irán en descenso.

El cielo presentará nubosidad baja en la mitad occidental a primeras horas y cielos poco nubosos en el resto. Durante la tarde irá aumentando la nubosidad por el oeste con nubes altas y medias.

El viento soplará del noroeste tendiendo a variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas irán en descenso. Oscilarán entre 14 y 31 grados en Calahorra y en Haro; y entre 15 y 31 grados en Logroño.