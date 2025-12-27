El tiempo en La Rioja hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, en La Rioja, temperaturas en ascenso.

Cielo nuboso a intervalos nubosos, con predominio de nubes bajas. No se descartan precipitaciones, débiles en general, más probables en la mitad oriental. La cota de nieve subiendo por encima de 1200 metros. Heladas débiles en zonas de montaña.

Viento del este y sureste, flojo aumentando a moderado.

Temperaturas en ligero o moderado ascenso, más acusado en las mínimas en la Ribera. Por localidades, oscilarán entre 4 y 10 grados en Calahorra; 3 y 9 en Haro; y 4 y 10 en Logroño.