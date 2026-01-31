El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 31 de enero de 2026

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 31 de enero de 2026, alguna lluvia y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

El cielo estará nuboso a intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles a primeras horas, principalmente en la Ibérica. La ccta de nieve se situará en 800-1.000 metros, aumentando hasta 1.200-1.400 metros al final del día.

Habrá heladas débiles en cotas altas. El viento soplará del oeste y suroeste, moderado con rachas fuertes o muy fuertes.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas no variarán o serán ligeramente más altas. Oscilarán entre 6 y 14 grados en Calahorra; y entre 5 y 13 grados tanto en Haro como en Logroño.