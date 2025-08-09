El tiempo en La Rioja hoy, sábado 9 de agosto de 2025

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 9 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas altas.
El cielo estará poco nuboso con nubes altas y con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en la sierra.
Los vientos serán variables, tendiendo a noroeste y norte, flojos con intervalos de moderados.
Las temperaturas mínimas sin cambios, o en ligero ascenso, y las máximas irán en ligero descenso o sin cambios. Por localidades, oscilarán entre 21 y 40 grados en Calahorra; 17 y 37 en Haro; y 19 y 39 en Logroño.