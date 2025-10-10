El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 10 de octubre de 2025

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 10 de octubre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos y mínimas más bajas.

En La Rioja Alta y la sierra habrá intervalos nubosos, sin descartar algunos bancos de niebla, en el resto poco nuboso. El viento soplará del norte y noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas no variarán. Oscilarán entre 11 y 23 grados en Calahorra; entre 9 y 21 grados en Haro; y entre 10 y 22 grados en Logroño.