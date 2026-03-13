El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 13 de marzo de 2026

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 13 de marzo de 2026, en La Rioja, temperaturas sin cambios.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad al final de la tarde, con precipitaciones débiles en el oeste y probabilidad de ellas en el resto de la ccaa, que podrán ser de nieve por encima de 1.800 metros, bajando a 1.400 al final.

Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla. Heladas débiles dispersas en zonas de montaña.

El viento soplará del suroeste en la sierra, flojo o moderado con algunos intervalos de fuerte, y en el valle, variable flojo tendiendo al oeste y noroeste, flojo con intervalos de moderado.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 5 y 18 grados de Calahorra, 5 y 20 de Haro, 5 y 19 de Logroño.