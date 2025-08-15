El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 15 de agosto de 2025

LOGROÑO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 15 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas máximas altas en la Ribera del Ebro.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta en la sierra. Los vientos serán del sureste o variables, flojos en general.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Por localidades, oscilarán entre 22 y 39 grados en Calahorra, 21 y 38 en Haro y 22 y 39 en Logroño.