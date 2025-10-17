El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 17 de octubre de 2025

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 17 de octubre de 2025, en La Rioja, nieblas y temperaturas sin cambios en general.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde en la sierra. No se descartan nubes bajas y bancos de niebla matinales en el valle. El viento soplará variable flojo.

Por su parte, las temperaturas no experimentarán cambios apreciables en general. Oscilarán entre 11 y 23 grados en Calahorra; entre 11 y 24 grados en Haro; y entre 10 y 23 grados en Logroño.