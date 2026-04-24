El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 24 de abril de 2026

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 24 de abril de 2026, en La Rioja, máximas en descenso.

Habrá intervalos nubosos, con nubes medias y altas y de evolución. Se esperan algunos chubascos que podrán ir con tormenta, más probables cuanto más hacia el oeste.

El viento soplará variable. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas en descenso hacia el oeste y sin cambios en el resto de la comunidad. Éstas oscilarán entre los 11 y 27 grados de Calahorra, 11 y 25 de Haro y Logroño.