El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 24 de octubre de 2025

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 24 de octubre de 2025, en La Rioja, cielo poco nuboso a intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa al final.

El viento será variable o del sur, flojo con algún intervalo de moderado. Hará heladas débiles en zonas de montaña.

Las temperaturas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso, localmente moderado, más acusado en las mínimas. Por localidades, oscilarán entre 6 y 19 grados en Calahorra; 5 y 20 en Haro; y 6 y 20 en Logroño.