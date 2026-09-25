El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

LOGROÑO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 25 de septiembre, en La Rioja, temperaturas máximas que podrán alcanzar los 36 graods.

El cielo estará poco nuboso, o despejado, aumentando la nubosidad baja en La Rioja Alta por la noche.

El viento será flojo variable, fijándose del noroeste durante la tarde y aumentando en intensidad.

Las temperaturas irán en ligero ascenso en La Rioja Baja y permanecerán sin cambios en el resto. Oscilarán entre 16 y 36 grados en Calahorra; entre 13 y 34 grados en Haro; y entre 15 y 36 grados en Logroño.