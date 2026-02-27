El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 27 de febrero de 2026

LOGROÑO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 27 de febrero de 2026, en La Rioja, posibles lluvias al final del día y temperaturas sin cambios.

El cielo estará poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso durante la tarde, con probabilidad de precipitaciones al final del día.

El viento soplará Viento variable tendiendo a noroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas permanecerán sin cambios. Oscilarán entre los 5 y 18 grados en Calahorra; entre 5 y 19 grados en Haro; y entre 4 y 18 grados en Logroño.