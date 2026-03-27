El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 27 de marzo de 2026

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 27 de marzo de 2026, en La Rioja, que haya menos nubes durante el día y temperaturas mínimas más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso. Heladas débiles en la Ibérica.

El viento soplará del noroeste, flojo o moderado, sin descartar alguna racha fuerte en el extremo oriental.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas subirán ligera o moderadamente. Oscilarán entre 4 y 14 grados en Calahorra; entre 2 y 14 grados en Haro; y entre 3 y 14 grados en Logroño.