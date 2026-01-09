El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 9 de enero de 2026

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 9 de enero de 2026, en La Rioja, rachas de viento muy fuertes.

El cielo estará en general nuboso, con precipitaciones que serán más probables en la sierra y Rioja Alta. La cota de nieve bajará de 1.600 unos 900 metros.

El viento será del oeste y noroeste, con rachas fuertes o muy fuertes. Las temperaturas tendrán pocos cambios, con alguna helada débil en la Ibérica. Por localidades, oscilarán entre 5 y 13 en Calahorra; 4 y 11 en Haro; y 5 y 12 en Logroño.