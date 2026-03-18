Toñejo Rodríguez, deportista parapléjico, sobre su autonomía; "Muchas veces condicionan más los demás que las barreras"

Antonio 'Toñejo' Rodríguez, parapléjico, campeón de España y subcampeón del mundo de Motos de Agua - EUROPA PRESS

Ha impartido una conferencia en la UR sobre su experiencia bajo el título 'Yo dejé de caminar para empezar a volar' LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Muchas veces te condicionan más los demás, por querer ayudar, que las barreras que existen". Ésta es una de las principales reflexiones que el deportista, Antonio 'Toñejo' Rodríguez, parapléjico, campeón de España y subcampeón del mundo de Motos de Agua ha trasladado en la conferencia 'Yo dejé de caminar para empezar a volar' que ha impartido en el edificio Quintiliano de la UR.

'Toñejo' Rodríguez (Madrid, 1963) ha dado a conocer este miércoles su testimonio ante los estudiantes de la UR después de que con 27 años un accidente le dejase parapléjico. Previamente, con 16 años, comenzó su carrera deportiva en la categoría juvenil de Motocross y con 25 años ganó el Campeonato de España de Quads.

Lejos de abandonar el deporte tras el accidente, muchos de sus logros han sido posteriores. A pesar de estar en silla de ruedas ha sido el primer español en correr en la Fórmula 1 de moto náutica. Ha sido campeón de España y subcampeón del mundo de motos de agua y completar con otros numerosos hitos un palmarés lleno de éxitos. También ha participado en el Dakar, el Mundial de Acapulco, la Copa del Rey o la Baja California, entre otras citas deportivas.

"ILUSIÓN Y PASIÓN"

Con motivo de sus éxitos deportivos, su esfuerzo y disciplina, 'Toñejo' ha impartido esta charla en la UR en la que también ha pedido a los estudiantes que "crean en la ilusión y en la pasión".

Ha pedido que no dejen de luchar por todo lo que quieran conseguir, a pesar de las adversidades. "Es posible más ahora que la gente está más concienciada".

En su conferencia ha relatado su experiencia y la de un grupo de amigos que "con mucha ilusión, mucha pasión y muchas ganas nos embarcamos en varias aventuras que nos han ayudado a estar a lo largo de nuestra vida muy vivos". Un equipo "que cada vez es más grande y capaz de conquistar y llegar a sitios donde nosotros jamás nos hubiéramos imaginado".

"Hemos competido con personas sin ninguna discapacidad y nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante; Nosotros tampoco la tenemos. Yo me muevo en silla de ruedas pero no soy discapacitado".

Así las cosas, recuerda, "cuando yo gané el Campeonato de España de Motos de Agua al primero que llamé fue a mi padre y se lo dije. Él me preguntó que con cuántos deportistas discapacitados competía y le dije que con ninguno porque si yo he ganado es que tampoco lo soy".

Un valor que es el que quiere transmitir a todos aquellos que se encuentren en la misma situación. Con gente extraordinaria hemos conseguido cosas extraordinarias a pesar de que, como ha indicado, la preparación ha sido muy dura.

"La realidad es que es algo difícil. Te tienes que entregar mucho, tienes que trabajar mucho... yo, por ejemplo, nado todos los días de mi vida y en mi edificio donde vivo -en Estados Unidos- todos los lunes, miércoles y viernes subo la rampa de las seis plantas de garaje que tiene mi edificio como si fuera un coche pero con la silla. Al llegar arriba, levanto los brazos como si fuera Rocky", afirma sonriendo.

"HAY QUE ESTAR PREPARADO SIEMPRE"

Por ello se ha centrado en la necesidad de entrenar y trabajar mucho incluso cuando no se compite porque "hay que estar preparado siempre. Hay que comer sano, estar en forma... y más en una silla de ruedas que se engorda mucho más".

Con la humildad que le caracteriza, 'Toñejo' no sabe si será ejemplo para alguien; "ojalá" -expresa- pero sí que quiere que la sociedad tome nota de que "muchas veces nos condicionan más las personas que las barreras".

"A veces la sociedad puede hacer que uno se sienta limitado, te quieren ayudar pero es importante que por ejemplo tu familia sepa que, aunque quiera protegerte, podemos hacerlo solos".

En este sentido, recuerda, "muchas veces me han querido abrir una puerta, por ejemplo, o ayudarme con algún escalón o me han preguntado si me pueden ayudar... pero no se dan cuenta de que te pueden perjudicar".

"Si tú te caes y te levantas solo, si tú abres tu puerta, si tú vives solo, eres una persona autónoma pero si te protegen cada vez te hacen sentir que no puedes y puedes llegar a creértelo".

Es importante -añade- "que nos dejen solos y si yo no puedo, pediré ayuda. No poder moverte es una cosa pero otra cosa es que te estén ayudando continuamente".

"TE ACOSTUMBRAS A PEDIR, A PEDIR, A PEDIR..."

Muchas veces si nos ayudan tanto -prosigue- "uno se acostumbra a pedir, a pedir, a pedir... entonces te haces un problema colateral a ti y a los demás" porque el impacto de la familia ante un accidente así es "brutal".

Con todo ello quiere "que todos crean en la ilusión y en la pasión para hacer las cosas. Todo se puede conseguir. Es muy importante rodearte de gente que confíe en ti, como por ejemplo mi médico que me ayudó a que me dejaran competir, para él estoy más sano que otros muchos" y por eso "me animó a continuar", ha finalizado.

La actividad de este miércoles en la UR está organizada por la Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa de la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja en la Universidad de La Rioja.