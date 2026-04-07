Las tormentas ponen mañana en aviso a Picos de Europa y varias CCAA

Archivo - Dos personas sujetan un paraguas, a 16 de enero de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lluvia, las tormentas, las olas y el viento pondrán este miércoles en aviso a Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apunta que la zona de Picos de Europa estará también en riesgo por tormentas.

En concreto, se esperan precipitaciones puntualmente superiores a 15 litros por metro cuadrado (l/m2) por hora y acompañadas de tormentas en el oeste peninsular.

Además, podrían registrarse rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h) en la meseta sur. Además, habrá un descenso de las máximas mayor a 6ºC en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta.

Los avisos por tormenta se encontrarán en Córdoba, Málaga y Sevilla; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Ávila, León y Zamora; Ciudad Real y Toledo; Badajoz y Cáceres; y Lugo y Ourense.

Mientras, los de lluvia estarán en Córdoba, Málaga y Sevilla; Ávila; y Cáceres. Además, Ciudad Real y Toledo registrarán avisos por viento; y A Coruña, Pontevedra, La Palma, La Gomera y El Hierro, por olas.

AEMET ha avanzado que la formación mañana de una baja fría aislada al suroeste de la Península con un previsible carácter estacionario dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste.

En este marco, espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y no descarta que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste. Además, añade que podrían ir acompañadas de tormenta en la mitad oriental peninsular y que pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular.

En el resto de la Península y Baleares prevé cielos con abundantes nubes medias y altas y en Canarias, cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles.

Al margen de ello, el pronóstico recoge bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que habrá un descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta.

Por último, AEMET explica que mañana habrá vientos de componente sur y oeste, en general de flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde de origen convectivo.