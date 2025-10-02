Un total de 144 comercios de diferentes sectores ofertarán sus productos viernes y sábado en la feria 'CUCO Stock 2025' - EUROPA PRESS

La feria forma parte del programa de acciones de dinamización que el Ayuntamiento desarrolla junto con la Cámara de Comercio

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 144 comercios de hasta 27 sectores diferentes ofertarán sus productos de fin de temporada y stock este viernes y sábado en la feria de oportunidades 'CUCO Stock 2025'. El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, acompañado por el director general Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Florencio Nicolás, ha presentado este jueves la iniciativa.

Del total de 144 comercios, hasta 102 lo harán fuera de sus establecimientos a pie de calle, en lo que será un auténtico escaparate urbano de calidad y buen precio para acceder a liquidaciones de artículos de primavera-verano.

"Se trata de una campaña de apoyo al comercio local para dar salida al stock sobrante de los comercios de Logroño y que estos presenten sus nuevas propuestas para la temporada de otoño-invierno que acaba de comenzar", ha destacado el concejal de Promoción de la Ciudad.

Los comercios adheridos a esta iniciativa, que contarán con un distintivo en sus escaparates, se pueden consultar en la página web www.logronopuntocomercio.com

"El apoyo al comercio minorista de Logroño es un objetivo fundamental y por el que queremos apostamos firmemente, no solo por el compromiso de crear ciudad y riqueza para nuestra ciudadanía, sino también porque detrás de todos estos proyectos hay mucho esfuerzo, mucha ilusión depositada y grandes sueños personales", ha señalado Miguel Sáinz.

La feria de oportunidades, que recoge el testigo de la antigua 'Ñ Stock', de la que se celebraron dos ediciones en 2021 y 2023, cuenta con una campaña de difusión presente en medios de publicidad exterior y digitales.

ACCIONES CON LA CÁMARA DE COMERCIO.

Dentro del plan de promoción del comercio local 'CUCO Stock' se enmarca dentro del programa de iniciativas para la promoción del comercio minorista de la ciudad, impulsado por un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, al que el Consistorio logroñés aporta 367.500 euros.

Entre estas acciones, además de la feria 'CUCO Stock', figuran campañas y actividades de dinamización del comercio minorista en fechas claves en las que aumenta el consumo, como la Navidad, o las rebajas con la Feria de Oportunidades Logrostock.

Especialmente, se han destacado otras más novedosas, como la realización de un Plan de Digitalización del Comercio Local, ya en marcha.

Sobre todo, se han avanzado otras que se realizarán próximamente, como un desfile de moda en el paseo de las Cien Tiendas -previsto para el sábado 11 de octubre-, un día de dinamización, con ofertas, desfiles y concierto en Avenida de Portugal -el 18 de octubre-; o la celebración del 'Día del Comercio', el 11 de noviembre entre otras.

El objetivo de estas acciones de dinamización, como ha resaltado el edil, "con las que se pretende estimular las compras en el comercio local de forma directa, a la par que se beneficia a las familias logroñesas con un ahorro en sus compras, es incentivar el consumo en el comercio local".

"Y también resaltar los atributos del comercio de proximidad, entre los cuales destacan la cercanía, la confianza y la calidad de su servicio y productos", ha concluido el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz.