Un total de 202 pelotaris participarán desde este sábado en el 52 Torneo Fundación Caja Rioja de Pelota

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 202 pelotaris participarán en la 52ª edición del Torneo Fundación Caja Rioja de Pelota, patrocinado también por CaixaBank, una cita que comienza el sábado 22 de marzo y concluirá el 18 de junio con la final que tendrá lugar en el frontón Adarraga de Logroño.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el presidente de la Federación Riojana de Pelota y vicepresidente también de la Federación Española de Pelota, Juan José Belmonte, han presentado este jueves la competición.

De ese total de 202 jugadores y jugadoras, 80 lo harán en la máxima categoría de Honor (Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes); 90 en la categoría de Primera, 20 en Juvenil y 12 chicas. Todos ellos jugarán un total de 312 partidos: 120 de las escuelas, 20 de cadetes, 144 de escuelas de Primera Categoría y 28 cadetes de Primera.

Las escuelas que participan en el Torneo suman 19. En Honor son nueve: Villamediana con dos equipos, Castroviejo (Logroño), Titín (Logroño), Santo Domingo, Uruñuela, Ezcaray, Baños de Río Tobía (Barberito I) y San Asensio. En Primera serán 10: Alberite (Las Golondrinas) lo hace con dos equipos, Villamediana, Uruñuela, Arnedo, Fuenmayor, Nájera, San Asensio, Baños y Ezcaray. La final está prevista para el 18 de junio.

Los frontones en los que se jugarán los partidos programados están repartidos por La Rioja y serán los siguientes: En Logroño, Adarraga y Revellín, Alberite, Arnedo, Baños de Río Tobía, Ezcaray, Fuenmayor, Nájera, San Asensio, Santo Domingo de la Calzada, Arnedo, Uruñuela y Villamediana.

Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, ha explicado que "el 52 Torneo comenzará este fin de semana del 21 de marzo y está previsto terminarlo el jueves 18 de junio en el Frontón Adarraga de Logroño, con lo cual, la competición se prolongará durante tres meses".

Este año se ha cambiado el formato de competición. El Torneo se juega en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil. Los cadetes y juveniles jugarán un torneo diferente en cada categoría. Son novedades con las que se pretende fomentar la participación de las escuelas y los niños y niñas. De hecho, con este formado ha aumentado el número de escuelas respecto a otras ediciones.

En categoría de Honor jugarán una liga de 9 jornadas, todos contra todos, más las semifinales, que jugarán el 1º clasificado contra el 4º y el 2º clasificado contra el 3º, los ganadores de las semifinales jugarán la ansiada final. Se jugarán 120 partidos. Más 20 los cadetes.

En Primera categoría se jugarán 144 partidos de escuelas y 28 de cadetes; se clasifican las 4 primeras, juegan semifinales, 1ª contra 4ª y 2ª contra 3ª. Las ganadoras jugarán la final.

Como ha detallado el responsable de la Federación, "esta temporada al cambiar el sistema de competición los niños y niñas va a jugar más partidos encajados en sus categorías por lo que se pretende motivar la participación de la mayoría de los niños que están inscritos con sus escuelas".

"Al confeccionar el Torneo de escuelas se motiva a las escuelas a potenciar su base, ya que todos pueden defender a sus escuelas. Con este sistema de competición se está promoviendo a la base de las escuelas de pelota de La Rioja, como se puede ver, las escuelas de Alberite, San Asensio, Uruñuela, Baños, presentan un equipo tanto en Honor como en Primera, además de contar con la escuela de Villamediana que presenta dos escuelas, una en Honor y otra en Primera", ha finalizado.