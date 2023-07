Un total de 32 jóvenes americanos y logroñeses participan en el Congreso World Fellows

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 jóvenes, norteamericanos y logroñeses, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, participan en el proyecto World Fellows, una iniciativa que ahora cumple tres años y que acoge durante estos días en nuestra Comunidad a 16 jóvenes norteamericanos procedentes del Estado de Washington seleccionados en esta edición para participar en el programa.

Se trata de un programa de liderazgo, transversal que cumple diferentes objetivos desde el educativo al social.

En nuestra región el proyecto está organizado por World Felllows España -el espejo de Washington World Fellows- es una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla este programa de intercambio socio-cultural cuyos beneficiarios son estudiantes de Logroño que conviven de forma virtual y real con estudiantes de nuestro programa hermano en Washington durante su primer curso de Bachillerato y el verano posterior.

El idioma es vehicular y se mejora de forma notable durante la participación en este proyecto, pero el fin es educar en valores, formar líderes con una visión global y una perspectiva única.

Los jóvenes norteamericanos que participan en el programa serán en el 90% de los casos, la primera generación de sus familias que accedan a la Universidad. Han sido seleccionados en su Estado por su expediente académico, sus conocimientos del castellano y su perfil social.

El programa arrancó el pasado mes de octubre cuando los jóvenes empezaron a trabajar en grupos de trabajo a través de sesiones telemáticas. Ahora los jóvenes norteamericanos se encuentran acogidos en las familias logroñesas del 24 de junio al 28 de julio y el próximo verano serán los jóvenes logroñeses quienes viajen a Washington.

Durante los últimos ocho meses, los participante en el programa han trabajado sobre el tema central Quién sostiene la sostenibilidad, en el que analizan y abordan cuestiones como el cambio climático, el medio ambiente, la sostenibilidad y otros objetivos de la Agenda 2030.

Durante su estancia en Logroño, los jóvenes norteamericanos están realizando una inmersión lingüística y cultural. Y precisamente este miércoles los participantes en World Fellows expondrán las conclusiones de sus trabajos en un pequeño congreso que se celebrará en la Casa de los Periodistas a partir de las 18 horas.

Los temas que se presentarán en el Congreso son:

MELTING ICE CAPS (Derretimiento de las capas de hielo)

LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES (Fight against inequalities)

ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA Y USA (Renewable energies in Spain and The USA)

WHY DEFORESTATION IS AFFECTING LIFE IN THE USA AND SPAIN (Por qué la deforestación está afectando a la vida en Estados Unidos y España)

Durante su estancia en Logroño, los jóvenes americanos participan en un programa de intercambio incluye clases de español y cultura española y excursiones a diferentes ciudades. Hasta ahora han visitado Burgos, Pamplona y este viernes viajarán a San Sebastián.

En resumen, el programa consiste en:

Encuentros "en remoto" durante" el curso escolar coordinados por los directores de ambos programas en los cuales los alumnos se empiezan a conocer y dan forma a un congreso anual sobre un tema con relevancia social y distinto en cada convocatoria. Este año sobre el tema ¿Quién sostiene la sostenibilidad?.

Convivencia de ambos grupos en Logroño durante el mes de julio y participación en actividades conjuntas. Los participantes americanos convivirán con sus homólogos logroñeses durante su estancia en esta localidad.

Servicio a la comunidad en forma de clases de refuerzo a jóvenes usuarios de programas de Cruz Roja en Logroño por parte de los estudiantes de Washington.

Viaje a Washington durante el mes de agosto del próximo año y participación en actividades culturales y sociales organizadas por nuestro programa hermano en el estado norteamericano.

El programa está financiado con ayudas públicas y privadas.