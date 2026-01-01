Un total de 34 denuncias por incumplimiento de ordenanzas en Nochevieja con 26 agentes de Policía trabajando en Logroño

Archivo - Policía Local de Logroño, coche patrulla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial desplegado por la Policía Local durante la noche del 31 de diciembre con motivo de la celebración de Nochevieja ha contado con la participación de 26 efectivos policiales. La noche ha transcurrido con normalidad y no se han registrado incidencias significativas.

El dispositivo estuvo orientado prioritariamente a la prevención y control de conductas que pudieran afectar a la seguridad ciudadana y a la seguridad vial, prestándose especial atención a los controles de alcoholemia y drogas, a la vigilancia en las zonas de ocio nocturno, a la salida de establecimientos de pública concurrencia y al control del cumplimiento de horarios.

Durante el desarrollo del dispositivo se registraron un total de 34 denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales, distribuidas de la siguiente manera: 3 por molestias por ruidos a vecinos y 31 por orinar en la vía pública. En materia de seguridad vial, no se produjeron incidencias reseñables.

LAS INTERVENCIONES MÁS RESEÑABLES

Entre las actuaciones más relevantes se encuentran intervenciones por discusiones familiares, incendios en contenedores, molestias vecinales por ruidos, uso indebido de pirotecnia, peleas en locales de ocio, rescates en ascensores, así como auxilios a personas en estado de intoxicación etílica y apoyo a los servicios sanitarios.

Asimismo, entre las 02,30 y las 06,20 horas se mantuvo una presencia policial proactiva en el Casco Antiguo, especialmente en el entorno de la Plaza del Mercado, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en la vía pública, reducir comportamientos incívicos y minimizar el impacto medioambiental por micciones en la vía pública.

La Policía Local de Logroño destaca la estrecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, tanto en la instrucción de diligencias penales como en la realización de controles conjuntos de vehículos y establecimientos, una coordinación que refuerza la seguridad ciudadana durante celebraciones de gran afluencia.