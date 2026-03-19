Las trabajadoras sociales sanitarias reivindican una profesional por unidad: "La Rioja está en una ratio baja"

Reunión con los diputados de IU que integran el Grupo Parlamentario Podemos-IU - IU

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, Miguela Arévalo, ha reivindicado hoy una trabajadora social sanitaria por unidad (una por cada centro de salud y por cada especialidad en hospital) alertando de que "La Rioja está en una ratio baja".

En el marco de la celebración, el pasado 17 de marzo, del Día Internacional del Trabajo Social, Arévalo ha acudido a La Rioja para celebrar un encuentro con las compañeras de esta comunidad y, también, se ha reunido con los diputados de Izquierda Unida.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, ha reivindicado el papel de la trabajadora social sanitaria, explicando que son profesionales que realizan un acompañamiento en el caso de enfermedad y aseguran "un entorno cuidador".

"Procuramos, con ese acompañamiento, hacer un trabajo en red procurando que las necesidades específicas de cada enfermedad tengan los recursos suficientes dentro del entorno", ha relatado.

En este punto, ha reivindicado un trabajador social sanitario en cada unidad; algo que, ha dicho, no se cumple en La Rioja. "Hay un cuarto de hora de alguien que pasa por un centro de salud. Eso es absolutamente insostenible", ha clamado.

En este punto, la diputada de IU, Henar Moreno, ha considerado que, más allá del mínimo necesario en cada centro de salud, hay algunos que requieren un número más alto por la "vulnerabilidad entre las personas que asisten".

Por tanto, desde esta formación, ha indicado, se presentarán iniciativas en el Parlamento riojano "para impulsar al Gobierno para que se comprometa".

Ha explicado que "la legislación nacional es legislación básica, pero el desarrollo de toda esa normativa se tiene que hacer desde las distintas comunidades autónomas".

En este sentido, ha visto que "el Partido Popular tiene que incorporar los presupuestos necesarios para dotarnos de ese mínimo de trabajadoras sociales sanitarias".

TRABAJO SOCIAL SANITARIO

Arévalo ha contado cómo las trabajadoras sociales sanitarias conocen "de forma única qué les pasan" a las personas que atienden, creando una coordinación entre Atención Primaria, Especializada y Servicios Sociales e, incluso, con el entorno de familia y vecinos.

"Garantizamos la continuidad asistencial en su centro o en su lugar de residencia", ha señalado poniendo sobre la mesa que este recurso supone un ahorro al sistema sanitario porque garantiza que no haya recaídas.

Reivindican, además, el reconocimiento de la figura del trabajador social sanitario como una especialidad del trabajo social; y que se les reconozca como profesión sanitaria vía máster especializado en Trabajo Social Sanitario.