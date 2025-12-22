Uno de los trabajadores de Bimba y Lola en Logroño, agraciado con un 2º premio; "De momento tengo que asumirlo"

Uno de los trabajadores de Bimba y Lola de Logroño, agraciado con un segundo premio; "De momento tengo que asumirlo" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que la suerte ha querido pasar de largo en La Rioja en la lotería de Navidad de este 22 de diciembre, sí que se ha dejado sentir entre algunos los empleados de la capital de la firma Bimba y Lola, situada en la calle San Antón de Logroño. Como ha reconocido uno de sus empleados, agraciado con un 2º premio, "todavía no me lo creo. De momento tengo que asumirlo".

Con alegría contenida y siguiendo trabajando con normalidad para atender a todos sus clientes -muchos de los que se han acercado este lunes a la tienda ni siquiera sabían que les había tocado- la sonrisa y miradas cómplices entre los empleados se hacían visibles entre ellos. Poco se ha podido esconder sobre las 13,00 horas, cuando un aluvión de medios de comunicación se han acercado hasta la propia tienda para preguntar por los premiados.

Algunos de los trabajadores de Bimba y Lola en Logroño han sido unos de los pocos agraciados en la región con el segundo premio de la Lotería de Navidad, que cayó en el número 70.048, el que jugaba la empresa. Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros.

Así, los empleados tenían que comprarlo a través de la aplicación oficial de Loterías. Los que lo han hecho, la gran mayoría, han ganado al menos 31.250 euros por papeleta.

"PERO SI ES EL MISMO NÚMERO"

En el caso de Logroño, Rubén Álvarez -que el próximo 23 de enero de 2026 hará un año en la empresa- ha querido mostrar su alegría tras comprobar que había sido agraciado con un décimo.

Emocionado ha explicado que ha sido él mismo quien se ha dado cuenta de que llevaba el segundo premio. "He dado la noticia al grupo, aunque al principio no se lo creían. He puesto el sorteo en directo en el móvil y justo cuando ha salido el segundo premio he mirado los números que tenía yo para comprobarlos. He visto que acababa en 48 y ya me ha dado alegría pero después he vuelto a mirarlo y he dicho pero ¡si es el mismo número!".

Al principio, recuerda, "no me lo podía creer, he vuelto a mirar el correo donde tengo guardado el décimo, porque no lo tengo físicamente, he vuelto a la web, he llamado a mi hermano, a mi encargado, a mi compañera... para preguntarles sí esto estaba pasando de verdad...".

La verdad es que "estamos todos muy contentos" pero, como ha reconocido, de los siete empleados con los que cuenta la tienda en Logroño "no todos llevábamos décimos o participaciones".

A nivel personal, Álvarez de momento reconoce que lo que le toca ahora es "creérselo". Una vez que lo tenga en el banco, indica, "me imagino que como muchos ciudadanos, seguramente en vivienda, no sé si me dará para un piso porque tal y como están de las cosas... pero seguramente lo dedicaré al hogar. Eso sí, todavía tengo que asumirlo".

ALEGRÍA EN LA SEDE CENTRAL

Alegría también esta mañana en la sede central de la empresa ha acogida una gran fiesta, con decenas de trabajadores que han salido a celebrarlo con la prensa. Champán, gritos y sobre todo mucha alegría inundaron las instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo.

Las trabajadoras han comentado que cuando salió el premio, poco después de las 09,30 horas, comenzó a escucharse un murmullo en las oficinas, que poco a poco fue creciendo. "Parecía que a alguien le había tocado la lotería, pero no me imaginaba que fuese a toda la empresa", subrayaba una de las empleadas.

"Cuando lo dijeron pensé que era broma y lo primero que hice fue ir a buscar en el correo el comprobante para cerciorarme de que realmente lo había comprado", indicaba otra trabajadora de Bimba y Lola.

Algunas se acordaban de aquellos compañeros que en esta ocasión no habían comprado el número, pero "son los que menos" ya que "la mayoría" lo tienen. Muchas indicaban que este dinero les ayudará para realizar un viaje "enorme" o servirá para "cambiar de coche".

Se da la casualidad de que una de las becarias de la firma estaba este lunes de cumple, por lo que no podía tener un mejor "regalo". Además, ella ha reconocido, emocionada, que era la primera vez que jugaba a la lotería.

ALREDEDOR DE UNOS 1.000 EMPLEADOS

Bimba y Lola dispone de unos 1.000 empleados en sus tiendas y cerca de 450 en sus oficinas, por lo que la suerte ha sido repartida por todo el país.

Precisamente en una de las tiendas de Bimba y Lola de Santiago, las trabajadoras eran todo sonrisas. La encargada del establecimiento ha asegurado que todas sus compañeras han comprado el número ganador del segundo premio de la Lotería de Navidad, el 70.048.

"Al final es eso: somos gente trabajadora y todo el mundo tiene hipotecas, tiene cosas que pagar, hijos y demás...", ha celebrado la encargada, quien también ha adelantado que el dinero servirá para "tapar agujeros, como las hipotecas o cambiar el coche". "La verdad es que estamos muy felices y hoy vamos a trabajar con otra alegría", ha concluido.