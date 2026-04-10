Los trabajadores sociales recuerdan que la violencia de género "existe y persiste" y reclaman una "respuesta firme"

Concentración contra la violencia de género en el Ayuntamienot de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja -que forma parte del grupo 'Logroño por la Igualdad'-, a través de su presidenta, Marta Alguacil, ha recordado que la violencia de género "existe, persiste, nos interpela como sociedad y nos obliga a mantener una respuesta firme y sostenida en el tiempo".

Ha sido en la lectura del manifiesto que ha protagonizado la entidad en la concentración mensual, que organiza el Ayuntamiento de Logroño, y que se ha desarrollado en la plaza consistorial. A la misma, han acudido, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Logroño, la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación de Gobierno, Noelia González Pastor y representantes de otras instituciones y colectivos.

El acto lo ha abierto la concejala de Igualdad, Celia Sanz, quien ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de estos encuentros en los que se mantiene el foco en una problemática que nos azota como sociedad y ha querido recordar que ninguna mujer está sola. Además, ha puesto también en el foco en la violencia vicaria.

Tras la apertura del acto, Alguacil, ha leído el manifiesto en el que ha querido recordar que "este acto representa mucho más que una concentración. Es la expresión de una voluntad colectiva firme: la de no permanecer en silencio ante la violencia de género. Es recordar a las mujeres asesinadas, a las que sufren violencia en silencio, a quienes viven con miedo, a quienes intentan reconstruir sus vidas y también a sus hijas e hijos, víctimas directas de esta violencia".

La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja lamenta que "las cifras siguen siendo insoportables". Y ha querido destacar que "no es un problema individual. Es una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Se sostiene sobre el patriarcado, sobre el machismo, sobre las relaciones de poder desiguales y sobre una cultura que, todavía hoy, cuestiona, minimiza o incluso niega esta realidad. Por eso, hoy queremos ser claras y firmes: la violencia de género existe, persiste, es una realidad que nos interpela como sociedad y nos obliga a mantener una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo".

El Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja ha destacado su posición en primera fila y que "nuestro trabajo no se limita a la atención inmediata. Estamos presentes en diferentes ámbitos: en los servicios sociales comunitarios y especializados, en el sistema sanitario, educativo, judicial y en el conjunto del entramado comunitario. Desde estos espacios, desarrollamos funciones esenciales de detección, atención, acompañamiento e intervención con mujeres en situación de violencia".

Desde su posición, los trabajadores sociales explican que desarrollan "una función clave en la coordinación interinstitucional, facilitando la conexión entre distintos sistemas, con el objetivo de garantizar una atención coherente, eficaz y centrada en la persona". Además de desempeñar "un papel clave en la prevención, en la sensibilización y en la transformación social".

También han querido reiterar la importancia del trabajo conjunto entre administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía. "La erradicación de la violencia de género es una responsabilidad colectiva que requiere la implicación de todos y todas", además de manifestar su preocupación "ante la proliferación de discursos negacionistas que cuestionan o minimizan la violencia de género y que intentan equiparar realidades que no los son. Estas posiciones no solo desvirtúan la realidad, sino que ponen en riesgo a las víctimas y debilitan los avances logrados durante décadas".

Ante esta situación, han reafirmado "su compromiso institucional y profesional con la defensa de una sociedad igualitaria, libre de violencias. ¡No vamos a dar un paso atrás!". El Colegio Oficial de Trabajo Social de la Rioja no ha querido olvidarse "de todas las mujeres del mundo que sufren violencia en contextos aún más extremos: en guerras, en desplazamientos forzados, en sistemas que niegan sus derechos más básicos" y han destacado que "la defensa de los derechos de las mujeres no entiende de fronteras".

Para concluir, la presidenta ha recordado "a todas las mujeres que han sido asesinadas, a quienes viven situaciones de violencia y a sus hijas e hijos. A todas ellas, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro compromiso. Hoy alzamos la voz por las que ya no están, por las que resisten, por las que luchan cada día, por las que aún no han podido dar el paso". Y han concluido reivindicando "una sociedad donde vivir sin miedo sea un derecho real. Donde ninguna mujer tenga que justificar su dolor. Donde la igualdad no sea un objetivo, sino una realidad".

"Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja seguiremos trabajando con responsabilidad, ética y firmeza para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia de género. Porque no puede haber justicia sin igualdad".

El encuentro ha finalizado con las palabras de agradecimiento hacia todos los presentes de la edil de Igualdad, Celia Sanz, que considera clave "continuar incidiendo en la unidad que estas concentraciones representan". La amplia representación institucional y de agentes sociales que forman parte del grupo de trabajo Logroño por la igualdad muestra mes a mes "no sólo el compromiso sino la firme unidad de todos y todas para seguir trabajando contra esta barbarie".