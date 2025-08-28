Tráfico comienza este viernes a las 15 horas la Operación Especial Retorno del Verano

Archivo - Circunvalación de Logroño, tráfico, camiones - EUROPA PRESS - Archivo

Están previstos 81.000 desplazamientos hasta el domingo en La Rioja

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 29 de agosto, a las 15 horas, comienza la Operación Especial de Tráfico "Retorno del Verano" de la DGT, que finalizará a las 24 horas del domingo, 31 de agosto, y para la que se prevén 81.000 desplazamientos por carretera en La Rioja.

Las horas de mayor intensidad de tráfico previstas son:

29 de agosto, desde las 16 h a las 22 horas.

30 de agosto, desde las 9 h a las 13 horas.

31 de agosto, desde las 16 h a las 23 horas.

En cuanto a los antecedentes de siniestralidad, durante la Operación Especial de Tráfico "Retorno del Verano" del año pasado, en La Rioja se produjeron 2 siniestros con víctimas, que dieron como resultado 3 heridos graves y 2 heridos leves.