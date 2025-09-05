Transportes avanza en la construcción de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja

Desvio por construcción de la autvoía A-68 entre Arrúbal y Navarrete - MINISTETIO DE TRANSPORTE

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con la ejecución de las obras del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68 en La Rioja, concretamente en su enlace con las autovías A-12 y LO-20 y con la carretera N-232.

Así, una vez finalizados los trabajos de extendido de capas previas de firme y colocación de señalización, se procederá al extendido de la capa de rodadura del firme de la calzada en sentido Burgos.

Para la ejecución de estos trabajos y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Desde las 8,00 horas del lunes 8 hasta las 13,00 horas del miércoles 10 de septiembre, el corte de la salida en sentido Burgos del enlace de la A-12 con la LR-137 (acceso a Navarrete y al polígono industrial Lentiscares).

Durante el miércoles 10 de septiembre (de 00,00h a 23,59h), el corte del acceso a Fuenmayor por la N-232 desde la LO-20. Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos:

Para acceder a Navarrete y al polígono industrial Lentiscares desde Logroño se propone la circulación por la A-12 hasta la salida 98 en el enlace de Sotés y, a través de la N-120, conectar con la LR-137 en la glorieta situada en Navarrete.

Para acceder a la N-232 y a Fuenmayor desde Logroño, se propone realizar el mismo itinerario anterior desde la salida 98 de la A-12 en el enlace de Sotés, circular por la N-120 y desde la glorieta situada en Navarrete conectar con la N-232 a través de la LR-137.