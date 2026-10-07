Transportes licita por 2 millones las obras de mejora de la intersección de la N-126 con la AP-68 a la altura de Haro

Transportes licita por 2 millones de euros las obras de mejora de la intersección de la N-126 con la AP-68 a la altura de Haro - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licita por un importe de 2.070.403 euros (IVA incluido) el contrato de obras para la mejora de la intersección entre las carreteras N-126 y AP-68, en el término municipal de Haro, en la provincia de La Rioja.

El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con la reforma de la citada intersección, situada en el km 2 de la N-126, se mejorará la seguridad vial del tramo, facilitando todos los movimientos y garantizando un nivel de servicio adecuado, proponiéndose una nueva configuración de la intersección acorde al incremento de tráfico que la liberación del peaje de la AP-68 producirá.

Las actuaciones consistirán en la ejecución de una nueva glorieta en la intersección de la N-126 con el acceso a la autopista AP-68 que sustituirá a la actual intersección en T, además de la eliminación de la playa de peaje y la reconfiguración de las calzadas de entrada y salida de la AP-68 en ella.

Asimismo, se modificará el trazado del camino de servicio que transcurre por la margen izquierda de la N-126, creando un nuevo acceso desde la futura glorieta.

Entre las actuaciones proyectadas también se incluyen la adaptación del alumbrado a la nueva glorieta y la reposición de los servicios afectados y resto de obras complementarias.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 90 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de La Rioja, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.