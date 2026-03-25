Transportes rehabilita 5,21 km del firme de la A-13, en Logroño, con asfalto sostenible y 2,23 millones de euros - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de rehabilitación del firme de la A-13 entre los kilómetros 0 y 5,21 en Logroño (La Rioja). Estas obras cuentan con un presupuesto de 2,23 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyos objetivos son potenciar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Todos estos objetivos contribuyen a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Los trabajos que se van a realizar consisten en el fresado y la reposición del firme en las zonas deterioradas. Posteriormente, se extenderá una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y arcenes.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, durante la noche de hoy, miércoles 25 de marzo, entre las 22,00 y las 6,00 horas, se producirá el corte de la incorporación ubicada en el kilómetro 1,3 de la A-13 en dirección Viana-Burgos, así como la salida hacia el hospital San Pedro de Logroño y la carretera LR-250 hacia Villamediana de Iregua. El acceso en sentido contrario, Burgos-Viana y Zaragoza, no se verá afectado.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos, debidamente señalizados, a través de los ramales de enlace y calles urbanas de Logroño.