Trasladada al San Pedro una mujer de 71 años tras sufrir un atropello en la calle Alcalde Emilio Francés de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un atropello en la calle Alcalde Emilio Francés de la capital riojana, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Fue a las 23:22 horas de la pasada noche cuando un particular informó al Centro de Emergencias del atropello, por un turismo, a una mujer en la calle Alcalde Emilio Francés con Madre de Dios de Logroño.

Desde SOS Rioja se informó a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que trasladaron a una mujer de 71 años al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de San Pedro para su valoración.