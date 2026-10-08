Trasladadas al San Pedro dos mujeres tras la colisión de dos turismos en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La colisión de dos turismos, en el centro de Logroño, ha hecho que dos mujeres hayan tenido que ser trasladadas al Hospital San Pedro de la capital riojana, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Sucedió a las 20:17 horas de ayer, miércoles 7 de octubre, cuando varios particulares informaron al Centro de Emergencias de la colisión entre dos turismos en la rotonda situada entre Avenida de la Paz y la LO-20, en Logroño.

Desde el SOS Rioja se informó a Policía Local y se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, dos mujeres, de 30 y 24 años, fueron trasladadas al Hospital San Pedro.