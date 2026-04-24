Trasladado al San Pedro un joven de 20 años por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha tenido que ser trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda situada en la calle Ciudad de Vitoria, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 12,00 horas de este viernes cuando un particular ha informado de que, a través de las cámaras, veía humo en el interior de su vivienda.

Desde el Centro Coordinador se movilizan a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local y Nacional.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que han entrado en la vivienda y había humo procedente del horno.