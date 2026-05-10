Trasladado al San Pedro un joven herido con pronóstico reservado tras una salida de vía en Viana

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA/ LOGROÑO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 25 años ha resultado herido con pronóstico reservado en la madrugada de este domingo tras sufrir una salida de vía el vehículo en el que circulaba a la altura del punto kilométrico 95,6 de la NA-134, en el término municipal de Viana.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 5.44 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado, ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño.