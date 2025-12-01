Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir una caída en la rotonda de Carmen Medrano con Murrieta, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en la rotonda de las calles Carmen Medrano con Murrieta, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,15 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.