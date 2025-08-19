Trasladan al hospital San Pedro a un ciclista herido tras sufrir una caída en Fuenmayor

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro, ambulancias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 52 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída en las inmediaciones de la estación de tren de Fuenmayor.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 12,10 horas de esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.