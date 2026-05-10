Trasladan al hospital San Pedro a un hombre por intoxicación de humo tras un incendio en su vivienda de Logroño

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LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha tenido que ser trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro por intoxicación de humo tras un incendio en su vivienda de la calle Oeste, número 10, de Logroño.

El suceso ha tenido lugar esta pasada madrugada, sobre las 04,15 horas, y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de Bomberos de Logroño así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. También se ha informado a Policía Local y Nacional.

Al parecer, el fuego ha afectado a la campana extractora y a los muebles superiores de la cocina, siendo necesaria la ventilación del domicilio y la escalera.