Trasladan al San Pedro a una mujer de 82 años por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de Logroño

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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años ha tenido que ser trasladada al hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de una vivienda en la calle Obispo Blanco Nájera de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, la Policía Local ha dado aviso del suceso sobre las 13,40 horas de este miércoles y hasta el lugar se han personado además los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño.

El incendio ha afectado a una sartén que se habían dejado puesta en el fuego.