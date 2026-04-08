Una treintena de calles del Centro Histórico de Logroño renovarán su alumbrado público para mejorar su eficiencia

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LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de calles del Centro Histórico de Logroño renovarán "en los próximos meses" su alumbrado público, para mejorar su eficiencia. Para ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha adjudicado este miércoles la contratación de estos trabajos, por un importe de algo más de 185.800 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el pasado mes de diciembre se aprobó el proyecto y la contratación de las obras de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior público en el centro histórico de la ciudad y en recursos turísticos municipales.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con financiación europea a través de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que las instalaciones de alumbrado exterior público "sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital".

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este contrato a la empresa Soluciones Eléctricas y Energéticas del Norte, S.L. por un importe de 185.827,01 euros (IVA incluido).

Las instalaciones proyectadas en el proyecto de renovación del centro histórico engloban la iluminación de las calles Siervas de Jesús, Caballerías, Juan Lobo, Herrerías, Travesía de Palacio, Plaza Santa Ana, Barriocepo, Cofradía del Pez, Marqués de San Nicolás, Santiago, Plaza Martínez Zaporta, Carnicerías, Boterías, Plaza de la Oca, Valvanera, San Agustín, Albornoz, Travesía de Laurel, Laurel, Capitán Gallarza, Cerrada, Ruavieja, Mercaderes, Plaza Concepción Pérez Santo Tomás, San Juan, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, San Juan, Del Carmen, Cristo, Ollerías y Bretón de los Herreros.

Con estas nuevas actuaciones se continúa con el proceso de mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular.

Así, ya se han realizado la mejora de la iluminación de la Concatedral de La Redonda, el Mercado de San Blas, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín y la calle de la Merced.