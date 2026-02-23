Tres alumnos del IES Esteban Manuel Villegas de Nájera copan el podio de la fase local de XVII Olimpiada de Geología

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

María Gascón Aranzubía, del IES Esteban Manuel Villegas de Nájera, se ha proclamado campeona de la fase local de la XVII Olimpiada Española de Geología. Adriana Sobrón Rosales y Teo Willi Díaz de Atauri, también del IES Esteban Manuel Villegas de Nájera, se han clasificado en segundo y tercer lugar.

Junto a ellos, completan el palmarés Ariel Alves Sedano, del IES La Laboral; Iván Rodríguez Armenta, del IES Tomás Mingot; Iván Sáez Rosales, del IES Esteban Manuel Villegas; Tomás Román Sotomonte, del IES Tomás Mingot; Isabel Pascual Forcada, del IES Comercio; Marina Martínez Santamaría, del IES Esteban Manuel Villegas; y Paula Botón Blanco, del IES Tomás Mingot.

Maria Gascón Aranzubía, Adriana Sobrón Rosales y Teo Willi Díaz de Atauri representarán a La Rioja en la fase nacional que tendrá lugar en Vigo del 21 al 22 de marzo y que constará de varias pruebas tanto teóricas como prácticas.

Los cuatro mejor clasificados formarán el equipo español que nos representará en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO) que se celebrará en Italia del 20 al 27 de agosto de 2026.

La Olimpiada de Geología (OEGEO) tiene como principales objetivos fomentar el interés por los contenidos propios de la Geología, así como resaltar la importancia de la comprensión del entorno natural y desarrollar una conciencia medioambiental.

Esta actividad está organizada por la Universidad de la Rioja, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AETPCT) y el Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Sociedad Geológica de España, la Fundación Caja Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos, El Barranco Perdido, La Frikilería y la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja; además de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación.

En la pasada edición, Héctor Serrat Ibarz, del IES La Laboral (Lardero), se proclamó campeón de la fase local de la XVI Olimpiada Española de Geología, seguido por Ariel Alvés Sedano, del IES La Laboral, y Ginés Costa Olagaray, del IES Esteban Manuel Villegas de Nájera, en el segundo y tercer puestos.