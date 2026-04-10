Tres mujeres trasladadas al Hospital 'Los Manzanos' tras ser atropelladas en Alberite

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres de 35, 37 y 41 años han resultado heridas leves, siendo trasladadas al Hospital Viamed Los Manzanos, tras ser atropelladas, a las 09,09 horas, en la carretera del Portillo número 11 del municipio de Alberite, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.