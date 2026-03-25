Tres tesis doctorales en Medicina se hacen con los premios otorgados por el Colegio de Médicos - COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja hizo entrega ayer de los premios a las mejores tesis doctorales en Medicina 2025 en el marco de la Asamblea General que se celebró en el Colegio de Médicos.

El objetivo de estos galardones es reconocer e impulsar la excelencia investigadora de los profesionales médicos.

Tras la evaluación de las siete tesis doctorales presentadas, el jurado acordó por unanimidad conceder tres premios, dotados con 800 euros y diploma, a los siguientes trabajos:

A la doctora Patricia García Navas, por su tesis "Composición de la microbiota en pacientes pediátricos con déficit de hormona de crecimiento antes y después de recibir tratamiento con hormona de crecimiento".

A la doctora Alba Navarro Bielsa, por su trabajo "El exposoma en cáncer de piel".

Y al doctor Víctor Escrich Iturbe, por la tesis "Falta de procesamiento de snRNAs como biomarcador diagnóstico y pronóstico en el cáncer colorrectal".

Estos premios tienen como objetivo reconocer la calidad científica, el esfuerzo investigador y la contribución al avance del conocimiento médico, poniendo en valor el papel de la investigación en la mejora de la atención sanitaria.

Con esta iniciativa, el Colegio de Médicos de La Rioja mantiene su compromiso con la promoción de la investigación y el apoyo al desarrollo profesional de los médicos y médicas, impulsando el conocimiento como base de una sanidad de mayor calidad.