Trevijano acoge este sábado una conferencia de Miguel Moreno-Azanza dentro del ciclo de la UR 'Café con el dinosaurio'

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El local 'La Escuela' de la Asociación de Amigos y Vecinos 'La Escuela' de Trevijano acoge este sábado la conferencia 'Los yacimientos de icnitas de La Rioja: un reto para la gestión patrimonial', a las 12 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

La actividad -enmarcada en el ciclo de conferencias 'Café con el Dinosaurio'- también podrá seguirse en directo a través de https://bit.ly/CafeDino27sept.

Esta conferencia será impartida por el doctor en Paleontología, Miguel Moreno-Azanza, quien acercará al público a un tipo de resto fósil menos habitual en el registro, los huevos de dinosaurios.

En ella hará un repaso de los hallazgos de huevos de dinosaurio en La Rioja, las peculiaridades para excavarlos, estudiarlos y la información que nos ofrecen.

'Café con el Dinosaurio' es un ciclo de conferencias sobre investigaciones presentes e históricas que versan sobre el Patrimonio Paleontológico de la biota del Cretácico Inferior dirigido al público en general.

la actividad está organizada dentro del Proyecto PaleoComp, forma parte del Plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.