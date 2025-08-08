El TSJ de La Rioja ratifica la prisión provisional de los dos acusados por el 'Crimen de Cuzcurrita'

Archivo - Juicio por el asesinato del hostelero de Cuzcurrita de Río Tirón - EUROPA PRESS - Archivo

La Sala de lo Penal ha inadmitido los recursos de apelación y súplica

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 26 de junio el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado 1/2024 acordó prorrogar la prisión provisional hasta el 18 de agosto de 2030 a los dos acusados de asesinar al hostelero Guillermo Castillo de 78 años de edad en Cuzcurrita el 1 de mayo de 2023.

Ambos acusados fueron condenados a 27 años de prisión, cada uno, después de que el Tribunal del Jurado les declarara por unanimidad culpables de asesinato y de robo en casa habitada. Contra la resolución del Magistrado Presidente de prorrogar la prisión provisional, los dos acusados interpusieron recursos de apelación.

El pasado 25 de julio la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de La Rioja inadmitió a trámite los recursos referidos. Uno de los acusados interpuso recurso de súplica y el TSJR ha notificado hoy un auto en el que desestima la súplica y ratifica la prórroga de la prisión provisional acordada por la Audiencia Provincial.

Ambos acusados solicitaban la puesta en libertad y la sustitución de la prisión provisional por otras medidas alternativas hasta que la sentencia sea firme. La causa está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que el pasado 25 de julio dicto el TSJR, en la que confirmaba la dictada por el Tribunal del Jurado.