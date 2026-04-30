EL TSJR afirma que el Ayuntamiento de Logroño "no obligó a los bomberos a prestar servicios de forma ilegal"

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LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJR ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra la sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Logroño (Plaza nº2), que estimó la reclamación colectiva interpuesta por los integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

La Sala "no considera probado que el Ayuntamiento de Logroño haya obligado a la plantilla a prestar servicios en condiciones ilegales, con el objetivo de compensar un déficit de personal y, por tanto, rechaza que estemos ante un ejercicio desviado de potestad municipal". La sentencia del TSJR "también revoca la condena impuesta al consistorio de Logroño a convocar todas las plazas vacantes, incluidas en las Ofertas de Empleo Público".

La Sala considera que el acuerdo de 15 de enero de 2020 "continúa en vigor hasta el año 2027: solo entonces será cuando podrá dirimirse si se ha incumplido la obligación de convocar todas las plazas vacantes, incluidas en las Ofertas de Empleo Público". También "deja sin efecto la anulación del calendario y jornadas del año 2024, porque se trata de una petición que fue retirada en el acto de la vista, sin oposición al respecto".

Por último, la Sala considera que la sentencia del Tribunal de Instancia, "al declarar aplicables a los miembros del SEIS las normas que regulan las vacaciones, licencias, permisos, tiempo de descanso y demás condiciones de trabajo del resto de funcionarios municipales, deroga de facto el Acuerdo de 15 de enero de 2020 y las demás normas y acuerdos que regulan las específicas condiciones de trabajo del cuerpo de bomberos".

Corresponde a la Administración y no a los tribunales, con la imprescindible negociación colectiva que "la sentencia trataba de proteger, establecer la regulación de las condiciones de trabajo que equipare, en todo o en parte, a los funcionarios del SEIS con el resto de funcionarios municipales". Sin perjuicio de lo anterior, "la Sala del TSJR confirma la obligación municipal de destinar los fondos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) al establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios y salvamento, adquiriendo los medios necesarios".

A su vez, ha concluido "ratifica el incumplimiento de la obligación de elaborar un Plan de Parque y un Reglamento de guardias localizadas, conforme a lo pactado en el Acuerdo de 15 de enero de 2020", .