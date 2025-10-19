El turismo usado se encarece el 5,1% en La Rioja en septiembre en tasa interanual, con 12.358 euros

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El turismo usado se encarece el 5,1% en La Rioja en septiembre en tasa interanual, según los datos de Ancove, que calcula un precio medio del turismo de ocasión en la comunidad de 12.358 euros.

Así, de acuerdo con estos datos, en septiembre se registra un incremento del 5,1% en el precio del turismo usado en La Rioja sobre el mismo mes de 2024. De media, se pagaron 12.358 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 12.986 euros, un 2% más caro que en septiembre de 2024.

En términos mensuales (sobre agosto de 2025), el precio de los turismos baja un 3,7% en la comunidad, mientras que en media nacional descendió un 0,3%. En los coches más antiguos de segunda mano -superan los 8 años-, el precio medio se situó en La Rioja en 9.771 euros, un 3,9% de subida interanual, en contraste con los 10.522 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,8%.

En términos mensuales, sobre agosto, el precio cae el 9% en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,7%. El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 69,6% del total de las ventas en la comunidad, frente al 64,3% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL.

El precio de los turismos usados sube en septiembre el 2% en España en comparación con el mismo mes del año pasado, con un precio medio de 12.986 euros, colocándose nuevamente por debajo de los 13.000 euros, algo que no sucedía desde el mes de mayo.

En términos mensuales, sobre agosto de 2025, desciende tres décimas siguiendo la tendencia que ya se registró en el mes anterior.

En los tres primeros trimestres del año se han transferido 1.569.627 turismos de segunda mano (+7,2%) en España a un coste medio de 12.978 euros que implica un alza del 1,7% comparado con el mismo periodo de 2024.

Por tramos de precio, el 23,5% de los turismos vendidos en el mes, 42.868, estuvo por debajo de los 3.000 euros y, tan solo, el 5,2% se colocó en el tramo alto, superando los 36.000 euros.

En relación con los turismos más antiguos -superan los 8 años-, los compradores han pagado de media 10.522 euros, con una subida del 5,8% interanual y un 0,7% mensual comparado con los precios del mes de agosto. De los 182.488 turismos transferidos en septiembre, 117.383 tenían 8 o más años, el 64,3% del total.