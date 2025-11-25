La UAGR-COAG envía sus enmiendas a los Presupuestos a los Grupos Parlamentarios

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mientras continúa con las reuniones con asociaciones bodegueras y partidos políticos, la UAGR-COAG continúa trabajando en defensa del sector agroganadero riojano. Ahora, con el envío a los Grupos Parlamentarios sus enmiendas a los Presupuestos para 2026.

A principios de este año representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja se reunieron con los diferentes Grupos Parlamentarios para mostrarles la dura situación del campo riojano. Desde entonces, a juicio del sindicato, "bien poco o nada" se ha acordado en el Parlamento en cuanto a medidas efectivas para solucionar la grave crisis del sector agrario.

"Ya que la realidad muestra que se siguen perdiendo agricultores y ganaderos, poniéndose en riesgo el modelo social y profesional de agricultura y ganadería, el único sostenible para mantener vivos los pueblos", según la UAGR.

Tras reunirse con las asociaciones bodegueras, delegada del Gobierno y Consejo Regulador, la Unión continúa su ronda de reuniones con los diferentes partidos políticos. Además, desde la organización se han enviado a los Grupos Parlamentarios sus propuestas para mejorar los Presupuestos de La Rioja para 2026 (documento disponible en la web de la UAGR). Entre ellas:

1.- Ayuda al cese anticipado en la actividad agraria y relevo generacional. Nueva línea de ayuda para favorecer la salida de aquellos profesionales en edad cercana a la jubilación en favor de los más jóvenes.

2.- Sector vitivinícola. Ayudas regionales. Tras varias campañas ajustando el rendimiento de las explotaciones vitícolas en el intento de equilibrar la oferta y la demanda de uva, este esfuerzo del sector productor no se está viendo compensado por el mercado.

En la propuesta de Ley tan solo hay una partida presupuestaria dotada con tan solo 25 000 euro, totalmente insuficiente si tenemos en cuenta el presupuesto dedicado a estas ayudas en años anteriores. Por eso la Unión propone reflejar con más exactitud estas ayudas en los presupuestos para dar seguridad, evitar distorsiones en la opinión pública sobre las ayudas que recibe el sector y, sobre todo, para evitar ajustes y futuras modificaciones durante su ejecución.

3.- Sector fruticultor. Lucha en la enfermedad del fuego bacteriano (erwinia amylovora). Es necesario apoyar al sector fruticultor más allá de las ayudas minimis que este año se han puesto en marcha (400 euro/ha): En Aragón, por ejemplo se ha puesto a disposición del sector un paquete de ayudas para la reconversión de las plantaciones afectadas por la enfermedad del fuego bacteriano en peral y membrillo.

La UAGR también propone adoptar una estrategia de arranque de las plantaciones más afectadas y su posterior plantación con variedades o plantones más resistentes y/o sistemas productivos que puedan prevenir futuras infestaciones de la plantación (mallas antigranizo, etc.), con un apoyo económico importante por parte de la administración.

4.- Sector hortícola. Plan Estratégico de la hortaliza riojana. Es necesario poner en valor nuestras producciones hortícolas y desarrollar su potencial, para lo que la Unión propone poner en marcha, de la mano del sector, un Plan Estratégico que incluya la planificación de inversiones en mejora y modernización de regadíos, la mejora de los sistemas productivos y asesoramiento técnico y el fortalecimiento de los canales de comercialización y de transformación del producto final.

5.- Ganadería extensiva. Enfermedades emergentes, lobo y su puesta en valor. La UAGR propone ayudas económicas que compensen la carga económica y burocrática que las nuevas exigencias sanitarias y de bienestar animal está suponiendo a las explotaciones ganaderas.

Respecto al lobo, propone presupuesto para un Plan de Prevención de daños por lobo (acompañamiento del ganado, ahuyentadores, suministro de alimentación en cerramientos, etc.) para todas las explotaciones en extensivo de las zonas con presencia de lobo, independientemente de las ayudas ya contempladas dentro del PEPAC. Y para promocionar los bienes públicos que genera la ganadería extensiva, propone la compra pública de productos riojanos de ganadería extensiva a través de los conciertos de comedores públicos.

6.- Proyecto de Red de alojamientos públicos para trabajadores agrarios de temporada desplazados (temporeros).

7.- Daños por fauna en agricultura. Además de trabajar en un mejor control de las poblaciones y prevención de daños, la Unión propone crear una partida presupuestaria para ayudar económicamente a los titulares cinegéticos a indemnizar correctamente los daños producidos por la fauna que no se hayan podido prevenir.

Asimismo, sugiere una partida nueva dedicada a un sistema de indemnización de daños por fauna que costeé los daños no cubiertos por el seguro agrario.

8.- Control de la cadena alimentaria y Observatorio de Precios. El sindicato propone una dotación presupuestaria específica para el funcionamiento de este servicio, una dotación diferenciada para campañas informativas y de difusión de las obligaciones que hay que cumplir respecto a la Ley vigente, y la apertura de un servicio de atención y asesoramiento presencial para profesionales agrarios sobre consultas, asesoramiento y tramitación de denuncias.

9.- Subvención OPA. La UAGR solicita una actualización constante de esta subvención, contemplándose cada año las nuevas gestiones que se deriven a las OPA, además de actualizarse anualmente a la inflación media.