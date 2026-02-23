LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG solicita la declaración de "campaña agrícola excepcional" en los Obarenes por exceso de lluvias. La Comarca más occidental de La Rioja, correspondiente a los pueblos en la falda de los montes Obarenes, ha acumulado un 62% más de lluvia de lo habitual, impidiendo la implantación de cultivos, especialmente leguminosos.

Como señala la central agraria en una nota, "esto implica que los agricultores no hayan podido realizar la planificación de siembra prevista, incumpliendo sus porcentajes establecidos para el Ecorrégimen de "rotación con especies mejorantes".

Por este motivo, la Unión de Agricultores solicita a la Consejería que declare "campaña agrícola excepcional" en la citada comarca y flexibilice los requisitos que han de cumplirse esta temporada.

Desde UAGR-COAG se ha trasladado a la Dirección General de Agricultura la situación de excepcionalidad en esta campaña agrícola en determinados pueblos de La Rioja alta, debido a la imposibilidad de realizar las labores de preparación del suelo y siembra de los cultivos planificados.

Las intensas y continuadas lluvias han ocupado prácticamente todo el mes de febrero, impidiendo que se realicen las siembras previstas, sobre todo de leguminosas.

De acuerdo con sus datos, en lo que va de mes se han acumulado ya 105,7 mm de precipitación, un 62% más que la media de los últimos cuatro años. Esto se suma a que los meses anteriores también han sido muy lluviosos, haciendo que el suelo esté extremadamente saturado de agua.

Esta situación está afectando al cumplimiento de los porcentajes establecidos para el Ecorrégimen de "rotación con especies mejorantes".

Por este motivo la UAGR solicita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente "que declare la campaña agrícola 2025/2026 como excepcional".

También reclama que "permita la adopción de las medidas pertinentes de apoyo al sector agrario para la zona más afectada, la comarca de los Obarenes en La Rioja, al igual que ha hecho ya la Comunidad limítrofe de Castilla y León".

Las medidas de flexibilización concretas solicitadas son, en la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, que se reduzca del 50% al 25% el porcentaje mínimo de superficie de tierra de cultivo acogido a la práctica que presente en 2026 un cultivo diferente al implantado en 2025.

Que excepcionalmente se permita la rotación con barbecho de aquellas superficies sembradas de leguminosas en 2025.

Y que se mantenga que al menos el 10% de la superficie de tierra de cultivo correspondiente esté ocupada por especies mejorantes, rebajándose del 5% al 1% el porcentaje de superficie que ha de estar sembrada obligatoriamente de leguminosas.