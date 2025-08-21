LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG solicita que los tractores puedan transitar también por la A-12 hasta Ventosa durante la vendimia. La Unión de Agricultores agradece "la celeridad con la que el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno-Dirección Provincial de Tráfico han dado respuesta a su petición de que se habilite el tránsito de tractores por la circunvalación de Logroño".

El sindicato reclama también que dicho recorrido se extienda por la A-12 hasta la salida de Ventosa, "debido al peligroso tramo del Camino de Santiago que los viticultores tienen que atravesar".

La pasada semana desde la UAGR se solicitó que tanto el Ayuntamiento de Logroño como la Dirección Provincial de Tráfico publicaran sendas resoluciones "para permitir el tránsito de tractores con sus remolques durante la vendimia por la circunvalación de Logroño (autovías A-13 y LO-20)".

La Unión agradece "que apenas una semana después ambas instituciones hayan cumplido este trámite legal que permite a los viticultores transportar sus uvas alrededor de la capital riojana".

Pero, atendiendo a la petición de afiliados al sindicato, la UAGR se ha vuelto a dirigir a la Delegación del Gobierno en La Rioja para solicitarle que este permiso se prolongue por la A-12, desde el final de la LO-20 hasta la rotonda de Ventosa.

El motivo que alega la Unión es que "quienes transportan uva desde Rioja Alta por la N-120, al llegar a la rotonda de Ventosa, tienen que circular obligatoriamente por un tramo del Camino de Santiago sin asfaltar y con un gran desnivel en su inicio. Recorrido que tienen que repetir a la vuelta".

Según informan a la organización quienes transportan uva cada vendimia alrededor de la capital, "este tramo es muy peligroso para los peregrinos y paseantes de la zona, no solo por el abundante polvo que levantan a su paso, sino también por el peligro de atropello y la posible pérdida de carga de uva por el citado desnivel".

Para la UAGR-COAG esta situación "se solucionaría permitiendo que los tractores circularan por la A-12, desde su inicio al finalizar la LO-20, hasta la rotonda que da entrada a Ventosa y a la N-120. Desde la Unión se insiste en que es fundamental la ampliación que solicita para un correcto y seguro desarrollo de la vendimia".