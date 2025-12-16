UAGR pide una "fotografía del viñedo" antes de "planificar" ayudas al arranque para evitar "perjudicar" pueblos

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores de La Rioja (UAGR-COAG) ha considerado "fundamental" contar con una "fotografía del viñedo" antes de "planificar ayudas" al arranque para evitar "perjudicar" la economía de pueblos con dependencia del mismo.

Representantes de la UAGR-COAG han participado, en la mañana de hoy, en el encuentro que las Organizaciones Profesionales Agrarias han tenido con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos.

En nota de prensa posterior, la UAGR ha mostrado su preocupación por el hecho de que "un mal diseño de la medida del arranque de viñedo pueda perjudicar más que ayudar".

"Porque arrancar una viña es fácil, pero recuperar el tejido social y económico en el pueblo del arranque es una tarea mucho más difícil y complicada", ha resaltado.

Así, ha visto "primordial contar con una foto real y objetiva del sector vitícola riojano" en la que se den a conocer "variables como la edad del viñedo, cantidad en regadío y en secano, distribución por variedades y características del titular (si es agricultor profesional, su edad, si está jubilado, si pertenece o no a una cooperativa)".

"Cuestiones todas estas con las que todo el sector debería contar antes de dedicarse a planificar las ayudas", ha visto.

El objetivo, ha dicho, sería "evitar que con la medida del arranque se pueda perjudicar gravemente la economía de pueblos con mucha dependencia del viñedo, desestructurar cooperativas comprometiendo su propia viabilidad económica o destruir los viñedos de más calidad y que dan el prestigio mundial a nuestra Denominación".

Por otro lado, y en líneas generales, para la UAGR el apoyo al sector vitivinícola riojano debe ir "más allá de las medidas puntuales de años anteriores".

Ha pedido fomentar "unas relaciones comerciales más justas para el sector productor, el eslabón más débil de la cadena alimentaria". A su juicio, "se debería trabajar para que exista un periodo mínimo para negociar los contratos".

De este modo, ha visto, se evitaría que los agricultores "tengan que negociar el precio con la uva o la fruta y a en los remolques". Además, ha creído que los contratos deberían ser "de carácter plurianual".

"Todo esto ayudaría a una mayor transparencia en las relaciones contractuales entre comercializadores y agricultores", ha dicho.

PARTIDA PRESUPUESTARIA Y LEY DE LA CADENA

Desde la Unión también se propone al Gobierno regional que dedique fondos de sus presupuestos de 2026 para apoyar económicamente a todos los viticultores profesionales, "de igual manera que lo llevan haciendo Comunidades vecinas en los últimos años".

La UAGR propone que estos fondos propios de La Rioja se empleen para financiar las diferentes medidas para salvar al sector, como pueden ser la vendimia en verde o el arranque.

También, para implementar medidas en La Rioja que ya se han puesto en marcha en Álava en los últimos años, como la compensación por la reducción de rendimientos por diversos motivos, como enfermedades o las normas de campaña del Consejo Regulador.

Desde la Unión también se ha pedido mayor implicación al Gobierno regional para que se cumpla la Ley de la Cadena, "ya que los propios estudios de la Sección de Estadística de la consejería", ha dicho, "certifican los pagos muy por debajo de costes en la compra de uva y vino a granel dentro de la DOC Rioja".

Desde la organización se propone que se aumenten las "ridículas" sanciones actuales, y que el dinero recaudado se derive hacia los agricultores afectados por lucro cesante, de manera que puedan recuperar parte de lo perdido por la injusta actuación de sus compradores.