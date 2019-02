Ubis pide a Grajea que vaya a un juzgado "por respeto a muchas mujeres que pueden sufrir violencia"

Actualizado 11/02/2019 16:49:28 CET

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, ha pedido a la exdiputada de la formación naranja (diputada no adscrita en la actualidad) que vaya a un juzgado "por respeto a muchas mujeres que pueden sufrir cualquier tipo de violencia".

Ubis, en rueda de prensa por otro asunto, ha sido preguntado por las acusaciones, ante los medios, de Grajea, quien asegura haber sufrido "acoso laboral" sobre todo por parte de Diego Ubis.

El portavoz parlamentario ha asegurado no tener "ninguna novedad". "Correspondía a ella dar cualquier paso", ha dicho. Ha asegurado no saber, aún, de qué se le acusa al tiempo que ha creído que ha habido un "interés" en algunos medios de comunicación "en que se entrara en una confrontación".

Ha relatado que hay abierto un procedimiento interno, por el cual se ha solicitado información tanto por parte de la Secretaría de Acción Institucional como de Organización.

"Después", ha añadido, "lo único que hemos conocido es que se ha abierto un expediente de expulsión que suponemos que está en tramitación".

En cuanto a la posibilidad de que Ubis inicie alguna acción legal por las acusaciones de Grajea ha dicho que "es una opción que está abierta", aunque ha creído que "ahora mismo no conviene entrar en un enfrentamiento".

"Este servidor y el resto de componentes parlamentarios hemos intentado quedarnos en un segundo plano, porque no es conveniente entrar en una confrontación en medios porque no beneficia a nadie y, sobre todo, damos una pésima imagen del buen trabajo que se ha hecho", ha dicho.

Ha añadido: "Si esto hay que dirimirlo lo tenía que haber hecho en un juzgado. Si ella tiene alguna duda del trato nosotros estamos muy tranquilos y no entraremos en ningún tipo de Sálvame; todas las tardes, en Tele 5, pueden ustedes disfrutar del Sálvame, esto es mucho más serio y nosotros vamos a seguir trabajando".

En cuanto a las explicaciones que ha tenido que dar al partido, ha dicho que ha sido información de lo que ha salido publicado. "Yo no me he tenido que defender de nada", ha aseverado.

BAENA: NO HAY CONSTANCIA DE EXPULSIÓN

En una comparecencia de prensa anterior, el portavoz autonómico, Pablo Baena, también preguntado por este asunto ha insistido en que el comité autonómico "no tiene competencia" en este asunto, ya que está en manos del Comité Ejecutivo nacional, así como de Garantías y Valores.

Ha añadido que no tiene "constancia" ni de la expulsión de Grajea ni de que ella haya abandonado el partido, aunque sí ha indicado que se le ha pedido que devuelva el acta de diputada que consiguió por Ciudadanos.

Ha insistido en que hay un "proceso interno de solicitud de información" dentro del partido..