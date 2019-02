La exdiputada de Cs, Rebeca Grajea, asegura que "los próximos pasos serán presentar una denuncia por acoso laboral"

Publicado 01/02/2019 12:18:11 CET

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada de Cs La Rioja, Rebeca Grajea, ha vuelto a defender este viernes su derecho a mantener el acta de diputada, de forma no adscrita, tras salir del partido, formación a la que acusa de "acoso laboral" sobre todo en la figura de su portavoz en el Parlamento regional, Diego Ubis. "No soy culpable, soy víctima y los siguientes pasos van a ser con abogados para presentar, de forma seria, una denuncia".

En estos términos se ha pronunciado la parlamentaria a los medios de comunicación relatando, además, que "durante los dos últimos años y medio, y sobre todo en los últimos meses, he sido objeto de un acoso psicológico y laboral liderado por Ubis, de forma cruel y un maltrato constante y humillante. Su fin era atentar contra mi actividad personal e impedir mi desarrollo normal que realizo como representante electa que soy en este Parlamento".

"El objetivo final de Diego Ubis ha sido desestabilizarme mediante hostigaciones reiteradas para bien renunciar al acta de diputada o abrirme un expediente disciplinario", ha explicado Grajea.

Además, en los últimos meses "ha ido creciendo este acoso" a raíz del despido improcedente de la 'coach', Yolanda San Juan, (excoordinadora del Grupo Parlamentario Ciudadanos) "en donde me vi en una situación muy delicada en la que tenía miedo de sufrir en mi persona una agresión física".

Una coordinadora, ha explicado Grajea, "que presentó a nivel nacional y con copia a la dirección regional un escrito para activar un protocolo de acoso laboral hacia mi persona y, un día después, se la despidió, sin contar con mi decisión, de forma improcedente y de manera vejatoria".

Al ser declarado despido improcedente, "la indemnización se ha pagado con dinero público y Diego Ubis, que tomó esta decisión, sigue ahí en su cargo por la falta de toma de decisiones de quien las tiene que tomar".

Rebeca Grajea también ha recordado que el partido le apartó de su puesto en la Secretaría de Relaciones Institucionales: "fue algo sorpresivo porque recibí la decisión a partir de un correo en el que se me notificó pérdida de confianza, nunca he recibido causas objetivas en las que se sustancie esa pérdida de confianza pero tras pedir protección al Parlamento ante mi situación, el partido, en vez de abrir un protocolo sobre acoso laboral interno, decidió cortar por lo sano y quitarme de este cargo, sin más explicaciones".

Ante estas acusaciones, Rebeca Grajea ha asegurado que "los siguientes pasos van a ser con abogados y, no les quepa duda de que voy a presentar una denuncia por acoso en el Juzgado".

En estos dos años "he vivido golpes en la mesa, gritos, amenazas y no quiero que nadie en un futuro vuelva a pasar por esta situación" por ello "la denuncia irá poco a poco con seriedad y se está estudiando porque he sido víctima del acoso laboral de este señor secundado por los otros tres diputados".

Por su parte, ha continuado, tampoco he recibido una petición formal para que devuelva el acta" algo que, como ha adelantado, "no lo voy a hacer".

El partido "me ha pedido que aguantara por el bien del proyecto, pero ya no tengo miedo y he dado este paso". En dos años y medio "puedo relatar un libro entero ante estas situaciones" pero lo que está claro es que "el acta no lo voy a dejar y voy a seguir con mi responsabilidad hasta el final por los valores que tengo y que se sustentan en el respeto, la dignidad, la transparencia, la regeneración democrática y la defensa frente al acoso laboral, entre otros".

Con todo ello, ha explicado, "yo no soy culpable, soy víctima y por ello nunca dejaré el acta y seguiré haciendo mi trabajo. Yo no he hecho nada. El que tenía que haber renunciado al acta es Diego Ubis".

Ante esta delicada situación, Rebeca Grajea ha asegurado que "no se siente sola" a pesar de que "dentro del partido nadie me ha dado su apoyo porque la orden de nacional es callar y aguantar por el bien de un proyecto común". Con todo ello se demuestra que "Cs ha defraudado a los españoles y ha perdido la oportunidad real de un cambio".

Finalmente, desde Ciudadanos La Rioja han asegurado que "en estos momentos, y ante estas acusaciones que son graves y afecta ya no solo a nivel regional sino nacional", en las próximas horas se pronunciarán al respecto.