UGT aboga por medidas de protección a colectivo LGTBI "discriminado" en lo laboral "incluso desde la búsqueda de empleo"

UGT La Rioja constituye su nueva Área LGTBI para luchar desde la comunidad autónoma "contra la LGTBI-fobia en el ámbito del empleo" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT aboga por contar en los centros de trabajo con medidas de protección hacia el colectivo LGBTI, que, en una mayoría de los casos, se encuentra "discriminado" incluso ya desde el momento en el que se encara la búsqueda de empleo.

Así lo ha considerado este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador confederal del Área LGTBI del UGT, José Álvarez Alejandro, momentos antes de participar en la asamblea en la que se ha creado este área en UGT La Rioja, "un punto de partida para poder luchar de manera mucho más concreta en la comunidad autónoma contra la LGTBI-fobia dentro del ámbito del empleo".

Una jornada en la que, además, se ha abordado la formación de los delegados y delegadas del sindicato en materia de negociación colectiva, "porque -ha explicado Álvarez- a raíz de la introducción que ha hecho UGT en la Ley Trans y LGTBI de un artículo 15.1 que obliga a todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras a introducir en los convenios colectivos medidas para proteger a las personas LGTBI dentro de los centros de trabajo".

En este sentido, ha reseñado que "ya son más de 1.500 personas las que hemos formado desde el Área LGTBI confederal a lo largo de todo el territorio, con la iniciativa no solamente de introducir ese anexo número 1 que está dentro de la Ley, sino también de llevar la negociación colectiva a medidas que van mucho más allá y que proponemos desde el sindicato".

Propuestas que se plantean, ya que, a su juicio, "hemos acordado unas medidas mínimas, que consideramos que aún son insuficientes, la idea de UGT siempre ha sido apostar al máximo posible para que esta materia sea prioritaria".

"No solamente es una cuestión de introducir las medidas en las empresas, sino una cuestión política para proteger y garantizar una vida digna para todas las personas trabajadoras", ha defendido Álvarez, quien, además, ha añadido que "nos enfrentamos a un panorama bastante complicado", con "ataques especialmente a las personas trans" desde "la derecha y la ultraderecha, que cada vez es más ultraderecha de manera unificada".

Así, ha incidido en estudios realizados por el sindicato en 2020 y 2023, "y que se están actualizando", a través de los cuales "conocemos que las personas trans se enfrentan a desconocimiento por parte de sus compañeros y compañeras de trabajo, lo que impide que puedan desarrollarse o incluso hacer la transición dentro de la propia empresa".

"Muchas personas trans abandonan el empleo para poder transicionar. Sabemos que un 62% no cuenta con apoyo en la empresa para hacerlo y el 80% nos dice que en su centro de trabajo nadie conoce sobre las realidades de las personas trans. Es un panorama bastante complicado", ha afirmado el responsable confederal de UGT.

Con todo, Álvarez Alejandro ha valorado logros como que "el pasado 26 de febrero llegamos a un acuerdo las organizaciones sindicales más representativas con el Ministerio de Trabajo, para introducir un protocolo de acompañamiento dentro de la negociación colectiva".

Algo, ha resaltado, "que quedaba pendiente y que ahora tenemos sobre la mesa para que nuestros delegados y delegadas, cuando vayan a negociar, no solamente negocien ese paquete de medidas que está dentro de la ley, sino un modelo acordado que lleva a las empresas a un procedimiento de acompañamiento para que cualquier persona que quiera activar el protocolo pueda tener una seguridad y una garantía en ese momento en el que está haciendo todo el cambio registral".

"DISCRIMINACIÓN".

En todo caso, Álvarez ha subrayado la "discriminación" que aún sufre en general el colectivo, con "problemas que no solamente empiezan con el desarrollo en el puesto de trabajo, sino que comienzan ya directamente en la búsqueda de empleo".

De acuerdo con los datos que maneja UGT, "siete de cada diez personas LGTBI responde a nuestra encuesta diciendo que no tienen las mismas oportunidades que la población heterosexual" a la hora de conseguir un empleo.

Por ello, ha llamado la atención en que, más allá del ámbito en el que puede incidir la acción sindical, "hay que ser conscientes de que muchas personas ni siquiera son capaces de conseguir un puesto de trabajo porque al detectar la orientación o la expresión de género desde la entrevista ya se les dice que no, de hecho, el 55% de las personas trans reconocen que han sido rechazadas en las entrevistas de trabajo".

No mejora la situación una vez que se pasa el empleo, donde se sustancia "una pérdida de derechos, porque en muchas ocasiones las empresas no reconocen la igualdad o la garantía que se les debe de hacer en una cuestión de permisos y de licencias para poder acceder a esos derechos".

"Tenemos personas trabajadoras que no han podido acompañar a su pareja en un proceso médico porque no querían decir a la empresa que eran parejas homosexuales. Tenemos también a muchas personas que, pues por temas burocráticos, tampoco han podido hacer un acompañamiento correcto para hijos o para hijas", ha apuntado.

Y, por otro lado, ha advertido que "hay otro eje que es el de la violencia directa". "Muchas personas reconocen que hay chistes, que hay rumores, que hay burlas, incluso hay datos sobre las agresiones físicas, incluso de carácter de la violencia sexual. Y son discriminaciones que al final terminan marcando no solamente tu desempeño como persona trabajadora, sino al final también como propia persona", ha incidido.

De este modo, Álvarez ha señalado que, en el caso de discriminación, "de todas, es verdad que alguna dentro del marco legislativo y con el trabajo de manera legislativa se pueden proteger, como puede ser la parte de los derechos, pero sí que es cierto que al final las discriminaciones físicas y verbales se mantienen ahí y son algo a atajar mucho más dentro del propio centro de trabajo".

LA FORMACIÓN.

En este marco, la formación que plantea UGT "es bastante global, empezamos siempre con una cuestión de acercamiento al colectivo LGTBI, siendo conscientes de una realidad: muchas personas no conocen no solamente lo que significa ser una persona LGTBI+, sino las realidades y las dificultades a las que se enfrentan".

Por ello, "siempre hacemos una parte de pedagogía y de glosario, evidentemente traída a la discriminación, a la que por identidad de género, expresión de género, orientación sexual, características sexuales, se enfrentan todo este conjunto de personas".

Ha sumado que "además también vamos profundizando en el tema de la legislación, para que conozcan un poco el marco legislativo del que viene y por el que ha luchado el Área LGTBI de la UGT confederal.

Y ha añadido, por último, que "introducimos un bloque que responde a aquellas medidas que están dentro del Real Decreto, pero que desde el sindicato reforzamos en cuestiones, por ejemplo, como la salud laboral, a la que se enfrentan las personas LGTBI al sufrir riesgos psicosociales por la discriminación particular que tienen".